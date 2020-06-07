مجموعة "أوبك+" تقرر تمديد تخفيض إنتاج النفط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعربت مجموعة "أوبك+" الاستعداد لتمديد التخفيضات القياسية في إنتاج النفط، اليوم السبت، بعد أن سحب ما يقارب 10% من إمدادات السوق العالميّة، إثر تضاعف أسعار النفط الخام.
وجاء في مسودة الاتفاق، مع بدء المؤتمر الافتراضيّ، أنه من واجب الدول التي تخطت حصصها في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، مثل نيجيريا والعراق، تعويض ذلك عبر خفض إضافي في الفترة من تموز/ يوليو وحتى أيلول/ سبتمبر.
واتفقت مجموعة "أوبك+" في نيسان/ أبريل على خفض الإمدادات بواقع 9.7 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الماضية، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميًا في الفترة من تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر.
وارتفع خام القياس "برنت" بما يقرب من 6% أمس الجمعة، ليجري تداوله بأكثر من 42 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر. وكان السعر قد انخفض دون 20 دولار للبرميل في نيسان/ أبريل. لكن الأسعار لا تزال منخفضة بمقدار الثلث عنها في نهاية 2019.
وقال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، لدى افتتاحه محادثات يوم السبت، إنه على الرغم من التقدم الذي تحقق حتى اليوم فلا يمكن التوقف عند هذا الحد.
وقالت مسودة إعلان "أوبك+" إن لجنة مراقبة وزارية مشتركة ستجتمع مرة في الشهر حتى كانون الأول/ ديسمبر لمراجعة وضع السوق. وذكر مصدران بأوبك إن المجموعة اتفقت على تمديد الخفض لمدة شهر واحد.
وقبل بدء المحادثات قالت مصادر بـ"أوبك+" إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية تموز/ يوليو وإن ذكرت أن الرياض تحبذ تمديد العمل بالتخفيضات حتى نهاية آب/ أغسطس بل وحتى كانون الأول/ ديسمبر.
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