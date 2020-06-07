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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السورية تعلن شفاء 5 حالات وتسجيل إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، شفاء خمس حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وتسجيل إصابة جديدة بالفيروس لشخص يعمل سائقا على خط سوريا الأردن.
وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" - إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى اليوم 125 إصابة شفيت منها 58 وتوفيت 6 حالات.
وكانت وزارة الصحة سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا 22 مارس الماضي، لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.
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