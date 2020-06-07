الصحة السورية تعلن شفاء 5 حالات وتسجيل إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، شفاء خمس حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وتسجيل إصابة جديدة بالفيروس لشخص يعمل سائقا على خط سوريا الأردن.

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وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" - إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى اليوم 125 إصابة شفيت منها 58 وتوفيت 6 حالات.

وكانت وزارة الصحة سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا 22 مارس الماضي، لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.