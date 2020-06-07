رضوى الشربيني توجه رسالة لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم
وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن امتحانات الثانوية العامة المقررة يوم 21 يونيو الجاري.
وقالت رضوى الشربيني، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مفيش حد من الناس المعترضة على تطبيق الامتحانات الحالية سواء كانت امتحانات الثانوية العامة او الجامعات أو المعاهد، معترض على تطبيقها لكن الاعتراض هنا على توقيتها".
وتابعت بقولها: "التوقيت هو انتشار وباء عالمى اللي بيهدد حياة أولادنا وبناتنا وأهاليهم لو نزلوا بالعدد ده للامتحانات مع عدم وجود مناخ مناسب للمذاكرة، الخوف لوحده من إنهم يتعدوا ممكن يؤدى إلى رسوبهم، وخوف أهاليهم عليهم دى كارثه تانية، كل ما نرجوه من السادة الوزراء هو النظر بعين الرأفة لولادنا وبناتنا.. الاختيار ما بين إنه ينجح وهو ميت أو يسقط وهو عايش دي صعبة".
وقررت الوزارة إجراء امتحانات الثانوية العامة يوم ٢١ يونيو المقبل.
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