تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالوادي الجديد والإجمالي 89 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت 5 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بمركز الداخلة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 89 حالة منهم 9 وفيات.

وشدد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، مساء السبت، على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية لتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

Advertisements

وقال المحافظ، إنه يجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأشار المحافظ إلى تعافي 48 مصابًا حتى الآن وسلبية التحاليل لـ 331 مواطنًا، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية لتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشددا على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.