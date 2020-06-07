مظاهرات في إسرائيل مناهضة لضم الصفة الغربية

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء أمس السبت، في ميدان رابين بتل أبيب اعتراضًا على مشروع ضم الصفة الغربية وفرض السيادة الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما تسبب في أعمال شغب واعتقالات، حسبما أفادت صحيفة"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. ونزل المئات من المتظاهرين في شارع "ابن جبيرول" في محاولة لبدء مسيرة جديدة بعد قيام الشرطة الإسرائيلية بفض التظاهر ، واعتقال خمسة متظاهرين بالقوة قاموا بإعاقة الحركة المرورية. قيام الشرطة الإسرائيلية بفض التظاهر ، واعتقال خمسة متظاهرين بالقوة قاموا بإعاقة الحركة المرورية. المتظاهرون للشرطة: من الذي تحميه؟ وهتف المتظاهرون الذين لم يلتزموا بتعليمات الشرطة الإسرائيلية واستمروا في طريقهم إلى شارع فريشمان:" ضابط الشرطة، ضابط الشرطة، من الذي تحميه؟، واستلقى عشرات المتظاهرين على الأرض وهتفوا:"يكفي احتلال". المتظاهرين على الأرض وهتفوا:"يكفي احتلال". Advertisements المتظاهرون يهتفون بإسم "إياد" وفي أعقاب ذلك هتف المتظاهرون بإسم"إياد" نسبة إلى إياد الحلاق الفلسطيني ذوي الاحتياجات الخاصة الذي قامت باغتياله الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي. الشرطة تلقي القبض على مصور صحفي وألقت قوات مكافحة الشغب الإسرائيلية القبض على المصور الصحفي "تومر أبلباوم"، وألقوه على الأرض بقوة، وألقت الشرطة القبض عليه على الرغم من إخبارهم بأنه مصور صحفي، ثم أطلقوا سراحه بعد بضع دقائق.

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