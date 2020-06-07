وزير يمني: جريفيث عجز عن تشخيص مشكلة بلادنا

قال وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح، إن المبعوث الأممي مارتن جريفيث، "عجز عن تشخيص الأزمة اليمنية"، وفقًا لروسيا اليوم.
وكتب فتح أن "إحاطات مارتن جريفيث، التي يقدمها لمجلس الأمن متماثلةولا جديد فيها سوى مستويات التفاؤل المبني على عدم الموضوعية أو التشخيص الدقيق لما يحدث في الواقع".
وأضاف: "تشخيص المشكلة يمثل ثلثي حلها لكن غريفي87عجز أو لا يريد ذلك".
وسبق أن أكد جريفيث حرصه الدائم على التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية، مؤكدا أنه يعمل على مسافة واحدة من جميع الأطراف في سبيل التوصل إلى حل عاجل ينهي الوضع الإنساني المتفاقم بسبب النزاع في اليمن.
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