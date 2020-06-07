مالي.. مقتل 20 قرويا بهجوم شنه مسلحون يرتدون زيا عسكريا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول محلي ومصادر قبلية، أن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا بهجوم مسلحين يرتدون زيا عسكريا على قرية يقطنها رعاة من قبائل الفولاني وسط البلاد.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المسلحين هاجموا يوم الجمعة قرية بينيداما في منطقة موبتي التي شهدت عشرات المذابحالعرقية المتبادلة على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقال مولاي جويندو، رئيس بلدية بانكاس القريبة من منطقة قرية بينيداما إن بين 20 و30 شخصا قتلوا على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري.
من جهتها، ذكرت "تابيتال بولاكو" وهي إحدى جمعيات قبائلالفولاني، أن 29 شخصا بينهم طفلة، قتلوا في الهجوم، وحملت منتسبي جيش مالي مسؤولية الهجوم، قائلة إن المهاجمين حاصروا القرية بشاحنات صغيرة قبل قتل القرويين وإضرام النار في المنازل وأن جميع الضحايا كانوا من المدنيين.
يذكر أن سكان مناطق زراعية يتهمون قبائل الفولاني، بدعم جماعات إسلامية متشددة محلية مما جعلها هدفا لأعمال عنف من قبل مليشيات عرقية وقوات الحكومة في بعض الأحيان.
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