كردستان العراق يعلن استئناف الدوام الرسمي وفق "آلية خاصة"

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم السبت، استئناف الدوام الرسمي اعتبارا من يوم غد الأحد، وفق "آلية خاصة"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في بيان صحفي،إن "الدوام الرسمي للمؤسسات والدوائر الحكومية سيستأنف غدا الأحد مع الالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا".
وأكد، ضرورة أن "تلتزم الوزارات والهيئات والدوائرغير المرتبطة بالوزارات بعمل 30% فقط من موظفيها وباعتماد نظام التناوب"، مطالبا "المواطنين والموظفين بالتقيد بالإرشادات الوقائية لحماية أنفسهم وسلامة عائلاتهم".
ودعا "الوزارات الخدمية إلى اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع المواطنين والمراجعين بما يمنع التلامس، وتسيير معاملاتهم بعيدا عن الروتين الإداري".
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