فرنسا تسجل 31 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية السبت، تسجيل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و142، وفقًالموقع روسيا اليوم.
وأفاد تقرير نشر على موقع الحكومة بأن عدد المرضى الخاضعين للعلاج في وحدات العناية المركزةانخفض بـ35 حالة إلى 1059.
وكانت السلطات الصحية أعلنت في وقت سابق أنها لن تنشر حصيلة الإصابات الجديدة بالفيروس قبل يوم الاثنين.
يذكر أن فرنسا تسجل خامس أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.
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