ليبيا.. السراج يجتمع برئيس الأركان وآمري المناطق العسكرية

اجتمع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج مع رئيس الأركان العامة محمد علي الشريف، وآمري المناطق العسكرية لبحث الوضع الميداني والإجراءات المتخذة لتأمين المناطق المحررة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأعلنت حكومة الوفاق في بيان صدر عنها السبت، أن الاجتماع عقد بحضور كل من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن محمد علي الشريف، وآمري المناطق العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وطرابلس اللواء عبدالباسط مروان، والوسطى اللواء محمد الحداد.
وبحث المجتمعون الوضع الميداني في البلاد والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين المناطق المحررة ورصد مصادر التهديد المحتملة.
كما حدد الاجتماع متطلبات المرحلة الجديدة من خطة مواجهة القوات المعتدية وتطوير آليات التنسيق بين المناطق العسكرية، إضافة إلى مناقشة تنظيم المؤسسة العسكرية وتطوير وتسريع آليات دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية
ويأتي الاجتماع على خلفية تحقيق القوات التابعة لحكومة الوفاق والمدعومة من تركيا، إنجازات ميدانية كبيرة على حساب "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده خليفة حفتر.
وأعلنت حكومة الوفاق في وقت سابق السبت، أن قواتها تقدمت من 3 محاور إلى وسط مدينة سرت، وسط تراجع وانسحاب قوات حفتر.
وتمكنت قوات حكومة الوفاق في الأيام الأخيرة من استعادة السيطرة على كامل منطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها وانتزاع مدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وبلدات بالجبل الغربي، فيما تتراجع قوات حفتر شرقا.
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