8 معلومات عن قد لا تعرفها عن جو بايدن

أصبح جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية وذلك بعدما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، على الاقتصاد.

كتب بادين على "تويتر"، اليوم السبت: "تم تحذير دونالد ترامب، لكنه فشل في الاستجابة"، مضيفًا: "بسبب فشل ترامب، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".

وتابع: "الأمريكيون الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات"، مضيفًا: "ما كانت الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات".

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وكان بايدن قد على ما يكفي من أصوات مندوبي الحزب الديمقراطي ليفوز رسميا بترشيح الحزب لخوض سباق الرئاسة أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

ونقدم إليكم بعض المعلومات الخاصة بجو بايدن،

- جوزيف روبينيت "جو" بايدن الابن ولد 20 نوفمبر 1942

- أصبح محاميا في عام 1969، وانتخب لمجلس مقاطعة نيو كاسل في عام 1970. انتخب أول مرة لمجلس الشيوخ في عام 1972، وأصبح سادس - أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة.

- أعيد انتخاب بايدن إلى مجلس الشيوخ ست مرات، وكان رابع أكبر عضو في مجلس الشيوخ عندما استقال ليتولى منصب نائب الرئيس في عام 2009

- عارض حرب الخليج عام 1991، لكنه دعا إلى تدخل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في حرب البوسنة في عامي 1994 و 1995.

- صوت لصالح القرار الذي أذن بقيام حرب العراق في عام 2002، لكنه عارض زيادة القوات الأمريكية في عام 2007.

- شغل منصب رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ

- اختاره باراك أوباما ليكون زميله في السباق الرئاسي عام 2008، والذي فاز به، أصبح بايدن أول كاثوليكي وأول شخص من ديلاوير يصبح نائب رئيس الولايات المتحدة.

- اختار بايدن عدم الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2016