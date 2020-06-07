كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمدة واشنطن تنضم للمظاهرات المنددة بمقتل "جورج فلويد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنضمت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل باوزر، مساء اليوم السبت، إلى لمظاهرات التي تشهدها الولاية احتجاجاً على مقتل جورج فلويد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد عمدة واشنطن واصفًا إياها بـ"غير كفؤة"، بعدما أعادت تسمية شارع قريب من البيت الأبيض باسم شعارات الاحتجاجات "حياة السود مهمة"، ورسم الشعار بحروف صفراء ضخمة على الطريق المؤدي إلى 1600 بنسلفانيا أفينيو.

وكانت باوزر، قد كلفت يوم أمس الجمعة، برسم شعار "حياة السود مهمة" على الشارع المؤدي إلى البيت الأبيض قبل مظاهرة ضخمة مقررة نهاية هذا الأسبوع التي قد يشارك فيها ما يصل إلى مليون شخص.

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كما أعادت عمدة العاصمة تسمية جزء من ميدان لافاييت؛ حيث التقط "ترامب" الصورة التذكارية باسم ساحة "أبلاك لايفز ماتر".