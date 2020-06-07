كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر سوريا: ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 125 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم السبت، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 125 حالة، موضحة أن "المصاب المسجل اليوم، سائق يعمل على خط سوريا الأردن".

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه تم حتى الآن شفاء 58 إصابة فيما توفيت 6 حالات من إجمالي المصابين بالفيروس.