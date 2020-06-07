كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية تحذر من التدخين والشيشة بالاماكن العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت الموافق 6 يونيو، أن 17 دولة حول العالم قامت بحظر استخدام الشيشة بشكل مؤقت بالأماكن العامة، ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخدتها للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي وصل عدد المصابين به أكثر من 7 ملايين شخص حول العالم.

وأوضح المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، على حسابة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بضرورة اتخاذ الاجراءات التي تساعد على الوقاية من فيروس كورونا المستجد: "مع جائحة كوفيد - 19، حظرت 15 دولة في استخدام الشيشة مؤقتًا في الأماكن العامة. وفي ظل تخفيف إجراءات الإغلاق، توصي منظمة الصحة العالمية الدول بحظر التدخين والشيشة والسجائر الإلكترونية في جميع الأماكن العامة حيثما أمكن".

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء أمس، أن الهند يتضاعف بها أعداد المصابين بفيروس كورونا كل 3 أسابيع، ولكن حتى الآن لم يصل الوباء إلى حد الانفجار داخل البلاد وفى منطقة جنوب آسيا.

وقال الدكتور مايك ريان كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى "فى جنوب آسيا، ليس فى الهند فحسب، ولكن فى بنجلاديش و... باكستان وغيرها من دول جنوب آسيا ذات الكثافة السكانية الضخمة، لم يصل الوضع بالنسبة للمرض إلى حد الانفجار، لكن خطر حدوث ذلك موجود دائما".

وقالت سوميا سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، فى إشارة إلى سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، إن الحالات المسجلة البالغ عددها 200000 إصابة "تبدو كبيرة ولكن بالنسبة لبلد بهذا الحجم لا يزال الرقم متواضعا".

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6،885 مليون إصابة، بينهم أكثر من 399 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3،375 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.