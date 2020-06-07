كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "بايدن" يشدد على أمر واجب العمل عليه خلال الانتخابات الرئاسية القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن، مساء اليوم السبت، على أهمية هزيمة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، موضحاً أنه لم يتبقى سوى 150 يوماً على الانتخابات.

وقال "بايدن" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحن على بعد 150 يومًا من يوم الانتخابات، ولم تكن المخاطر أعلى من ذلك أبدً، علينا هزيمة دونالد ترامب وبمجرد قيامنا بذلك لن نعيد بناء هذا البلد فقط - سنقوم بتغييره سويا، ساعدونا على تحقيق ذلك".

هذا ويواصل "بايدن"، هجومه الحاد على "ترامب"، على خلفية تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، على الاقتصاد الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال "بايدن" على "تويتر": "تم تحذير دونالد ترامب، لكنه فشل في الاستجابة، وبسبب فشل ترامب، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".

وأضاف في التغريدة التي أرفق فيها مقطع فيديو، يتضمن إحصائيات تداعيات مرض "كوفيد - 19" عن الاقتصاد الأمريكي والوظائف، قائلا :"الأمريكيون الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات... ما كانت الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات".

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