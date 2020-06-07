شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات كورونا «عالمياً».. 400 ألف حالة وفاة والإصابات تقترب من 7 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العالم من تخطي حاجز الـ 7 ملايين حالة، بينما يوجد حوالي 30% من الإصابات، أو مليوني حالة، داخل الولايات المتحدة بينما سجلت أمريكا اللاتينية ثاني أعلى حصيلة بما يزيد على 15% من حالات الإصابة، واقترب عدد الوفيات جراء الفيروس من 400 ألف حالة على مستوى العالم.

وفي وقت سابق من اليوم كان إحصاء لوكالة “فرانس برس” قد أظهر أن الفيروس أودى بحياة 395.977 شخصاً على الأقل منذ ظهر في الصين في ديسمبر الماضي، بحسب تعداد أعدّته الوكالة السبت استناداً إلى مصادر رسمية.

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وبحسب “فرانس برس” تم تسجيل أكثر من 6.944.300 إصابة مثبتة بكورونا في 196 بلداً ومنطقة، وتم إعلان تعافي 2.943.700 من هذه الحالات على الأقل.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 109.143 من بين 1.897.838 إصابة. وأعلن تعافي 491.706 أشخاص على الأقل من كورونا في الولايات المتحدة.

وتُعد بريطانيا البلد الأكثر تأثّراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 40.261 من بين 283.311 إصابة.

وتليها البرازيل بـ 35026 وفاة من بين 645.771 إصابة، من ثم إيطاليا بـ33.774 وفاة من بين 234.531 إصابة، تليها فرنسا التي سجّلت 29.111 وفاة من بين 190.052 إصابة.