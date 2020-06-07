شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث في الهند.. قتل أنثى فيل حبلى بـ«فاكهة مفخخة» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف راجو، أن آخرين يخضعون للتحقيق في مقتل أنثى الفيل التي فارقت الحياة عقب تناولها فاكهة مليئة بمفرقعات. وأثار الحادث موجة غضب واسعة النطاق في الهند.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أنثى الفيل وهي تغمس فمها وخرطومها في المياه لتخفيف الألم الذي لحق بها عقب تناولها الفاكهة المفخخة.
وقال سوريندرا كومار، أحد مسؤولي حماية الحياة البرية في كيرالا، إن تقرير التشريح الأولي يشير إلى أن الفيل أصيب بجروح في فمه ولم يتمكن من تناول الطعام لعدة أيام.
وكانت أنثى الفيل ضلت طريقها الشهر الماضي، ودخلت إحدى القرى بمنطقة بالاكاد القريبة من متنزه وطني مجاور. وأصيبت أنثى الفيل بجروح خطيرة ونفقت في نهاية المطاف على ضفة نهر يوم 27 مايو.
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