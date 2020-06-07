شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية أكد دعم الكويت الكامل للجهود الرامية لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين وبما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها.
وجدد البيان مطالب الكويت المستمرة لكافة الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار في ليبيا حقنا لدماء الأشقاء.
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