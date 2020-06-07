شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 1.8 مليون إصابة والوفيات تتجاوز 109 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، إن مليونا و891690 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بزيادة 29034 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 1128 إلى 109192 وفاة. ويشمل الإحصاء الفترة حتى الخامس من يونيو مقارنة بتقرير أمس الجمعة الذي شمل بيانات يوم الخميس.

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