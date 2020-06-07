الصحة تعلن وفاة اثنين من موظفيها بفايروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن وفاة اثنين من موظفيها بفايروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننعى فقيدنا سلام شندي طعمة الناجي الموسوي مسؤول شعبة التدريب والتطوير واحد منتسبي الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في الوزارة وعبد الرحمن جاسم حسان، أحد ملاكاتنا في دائرة مدينة الطب الاداري".
وأضاف البيان أن "الفقيدين توفيا اثر إصابتهما بفيروس كورونا".
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