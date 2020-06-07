الصحة تعلن وفاة اثنين من موظفيها بفايروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننعى فقيدنا سلام شندي طعمة الناجي الموسوي مسؤول شعبة التدريب والتطوير واحد منتسبي الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في الوزارة وعبد الرحمن جاسم حسان، أحد ملاكاتنا في دائرة مدينة الطب الاداري".

وأضاف البيان أن "الفقيدين توفيا اثر إصابتهما بفيروس كورونا".