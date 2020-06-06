شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 8855 إصابة جديدة بكورونا و197 وفاة والان مع التفاصيل

السبت 6 يونيو 2020 سجلت روسيا 8855 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 458689.

وقال مسؤولون إن 197 شخصا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل بذلك العدد الرسمي للوفيات في سائر أنحاء البلاد إلى 5725

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