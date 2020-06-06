اليابان تعلن عن تقديم منحة جديدة لليمن بقيمة 3 ملايين دولار

السبت 6 يونيو 2020

أعلنت اليابان، عن تقديم منحة جديدة لليمن بقيمة 3 ملايين دولار لتحسين وضع الصحة النفسية وخصوصاً للمتأثرين بالصراع في عدد من المحافظات.



Advertisements

واوضحت السفارة اليابانية لدى بلادنا في بيان لها، بان هذه المساعدات تمثل جزء من 41.2 مليون دولار الذي أعلنته حكومة اليابان في مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020م الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة في الرياض.. مؤكدة حرص اليابان على مواصلة مساعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في الوضع الحالي الصعب.

وقال السفارة اليابانية "تبادلت حكومة اليابان مذكرات مع منظمة الصحة العالمية في 22 مايو 2020 لتدشين برنامج جديد في اليمن بتمويل 3 ملايين دولار لتحسين وضع الصحة النفسية في اليمن خصوصا للمتأثرين بالصراع في عدد من المحافظات من خلال تقديم دعم عاجل للمرضى وتوفير أجهزة طبية وأدوية للمراكز الصحية النفسية وترميم بعض المرافق ناهيك عن تدريب العاملين الصحيين".