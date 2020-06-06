شكرا لقرائتكم خبر عن 1497 إصابة جديدة و 32 وفاة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح، وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.
وأفاد أن إجمالي عدد المصابين هو 32612 حالة ,فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198 حالة وفاة.
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