جدد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، على الاقتصاد الأمريكي.
وكتب على "تويتر"، اليوم السبت: "تم تحذير دونالد ترامب، لكنه فشل في الاستجابة"، مضيفا: "بسبب فشل ترامب، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".
وتابع: "الأمريكيون الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات"، مضيفا: "ما كانت الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات".
وأرفق بايدن مقطع فيديو، يرصد إحصائيات بتداعيات كورونا عن الاقتصاد الأمريكي والوظائف، مشيرا إلى أن واحدا من كل 7 أمريكيين فقد عمله، بينما وصلت نسبة البطالة بين الأمريكيين من أصول أفريقية إلى 35 في المئة رغم حديثه عن العدالة والمساواة.
وأرفق بايدن مقطع فيديو، يرصد إحصائيات بتداعيات كورونا عن الاقتصاد الأمريكي والوظائف، مشيرا إلى أن واحدا من كل 7 أمريكيين فقد عمله، بينما وصلت نسبة البطالة بين الأمريكيين من أصول أفريقية إلى 35 في المئة رغم حديثه عن العدالة والمساواة.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 6.7 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 395 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: 20 مليون أمريكي يدفعون ثمن 'فشل ترامب' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.