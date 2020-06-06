انباء عن تكليف يارالله برئاسة اركان الجيش

كشف مصدر امني، الاحد، عن انباء بتكليف الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله برئاسة اركان الجيش. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك انباء عن تكليف الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله رئاسة اركان الجيش والفريق الركن عبد الأمير الزيدي معاون رئيس اركان الجيش". واضاف ان "الانباء تضمنت ايضا تكليف الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة".

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