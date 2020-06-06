اعلنت دائرة صحة السليمانية، السبت، عن تسجيل حالة وفاة بكورونا في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احد المصابين ب‍كورونا في السليمانية توفي قبل قليل داخل الحجر الصحي". يذكر ان دائرة صحة السليمانية سجلت قبل قليل 66 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل حالة وفاة بكورونا في السليمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.