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صلاح الدين تصدر مجموعة قرارات بعد تسجيل 26 اصابة بكورونا

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اصدر خلية الازمة في محافظة صلاح الدين، السبت، مجموعة قرارات بعد تسجيل 26 اصابة بكورونا.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محافظ صلاح الدين يهيب بالمواطن في المحافظة ويقدر حجم المعانات التي لحقت به من جراء تطبيق الحظر في عموم البلاد منذ اكثر من ثلاثة اشهر".

 

واضافت "نظر. لتزايد حالات الاصابة لهذا قد اصدر المحافظ عدة توجيهات وهي:

 

اي مواطن سيخرج خارج المحافظة لن يسمح له بالعودة مجددا.

 

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تمنع الحركة بين الاقضية والنواحي منعا باتا

 

يطبق الحظر بشكل كامل داخل المدن، وتمنع الحركة بشكل تام

 

وتابعت ان "المحافظ وجه القوات الامنية والعسكرية بتطبيق أجراءات الحظر بشكل كامل، ومحاسبة المخالف حفاظا على ارواح المواطنين".

 

يذكر ان محافظة صلاح الدين سجلت اليوم السبت، 26 حالة اصابة بكورونا لـ13 عسكريا و13 مدنيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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