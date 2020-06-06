شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تخصص عيادات لمن يشعر بأعراض كورونا على مدار الساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وفقا للبيان.

Advertisements وقالت وزارة الصحة بالمملكة عبر تويتر : "عيادات تطمن مخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع". وتابعت : "بدأنا في عدة مناطق وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله"

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