الجيش الباكستاني يسقط طائرة تجسس هندية "مسيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ):
أعلن الجيش الباكستاني، إسقاط طائرة تجسس هندية (مسيرة) بعد دخولها المجال الجوي للبلاد في قطاع خانجار الواقع على الخط الفاصل في كشمير.
وذكر الجيش في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية أن الطائرة انتهكت المجال الجوي الباكستاني وكانت تقوم بمهمة تجسس، موضحا أن الطائرة الهندية وهي طائرة مراقبة صغيرة، حلقت مسافة 500 متر فوق الأراضى الباكستانية، في انتهاك للاتفاق الجوي بين الجانبين، واصفا الأمر بأنه "استفزازي" و"عمل عدواني صارخ".
ولفت البيان إلى أن هذه ثامن طائرة تجسس هندية يسقطها الجيش الباكستاني هذا العام.
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