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الإعلان عن إصابة رئيس كازاخستان بكورونا

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أعلنت رئاسة جمهورية كازاخستان أن رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19 ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكد بيريك أوالي المتحدث باسم رئيس كازاخستان،

عبر "تويتر" اليوم السبت، أن توكاييف البالغ 67 عاما يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة.

وأضاف أن "الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر". 

وسجلت في كازاخستان حتى الآن 12511 إصابة بفيروس و53 حالة وفاة.

والشهر الماضي خففت السلطات إجراءات العزل العام بعد استمرارها لشهرين، وأبقت على قواعد التباعد الاجتماعي ومددت إغلاق الحدود.

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