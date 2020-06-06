بدء تطبيق الأسعار الجديدة للوقود في الجزائر

باشرت محطات الوقود في الجزائر، السبت، تطبيق التسعيرة الجديدة لأسعار المحروقات بعد الزيادة الأخيرة، حسبما أفاد سكاي نيوز عربية.

ودخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ منتصف الليل بكامل منافذ التوزيع في الجزائر، علما أنها صدرت وفقا لقانون المالية التكميلي لعام 2020.

ووفقا لصحيفة "الخبر" المحلية، فإن

استهلاك الوقود بمختلف الأصناف يشهد ارتفاعا واضحا خلال السنوات القليلة الماضية.

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وفي وقت سابق، قال وزير المالية عبد الرحمن راوية إن زيادة أسعار الوقود سيكون لها أثر محدود على تكلفة استغلال المركبات، لكنها ستسمح بتقليص تبذير المحروقات.

وأشار راوية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، إلى دراسة أعدتها وزارة الأشغال حول أثر هذه الزيادات، التي "لا تمثل سوى 5 بالمائة بالنسبة للمازوت، و3 بالمائة بالنسبة للبنزين".

ولفت الوزير إلى أن هذه الزيادة من شأنها "تقليص الاستهلاك المفرط للوقود، وتقليص حجم دعم الدولة غير المباشر له، فضلا عن توجيه المستهلكين نحو استخدام غاز البترول المميع".