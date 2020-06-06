سوريا.. قرارات تخص المكلفين بالخدمة العسكرية في الخارج

أعلنت قيادة الجيش السوري، قرارات جديدة تخص المكلفين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، المقيمين خارج البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

أشارت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، إلى تأجيل المكلفين

بالخدمة الإلزامية المؤجلين بسبب دراستهم خارج سوريا أو بالإقامة في عام 2019، لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء تأجيلهم دون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتمدة.

كما أعلنت استبعاد المكلفين بالخدمة الاحتياطية، المستبعدين بسبب دراستهم خارج البلاد أو بالإقامة في عام 2019 لمدة سنة إضافية، تبدأ من تاريخ انتهاء

استبعادهم دون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتمدة.