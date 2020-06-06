8 إصابات جديدة بكورونا في لبنان ووفاة واحدة خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. اليوم. وأكدت الوزارة أن العدد التراكمي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 1320 حالة، وأن الإصابات الحديثة توزعت بين 4 مقيمين و4 وافدين. بين 4 مقيمين و4 وافدين. وبعد تسجيل وفاة جديدة اليوم، ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" إلى 29 حالة، فيما أعلنت السلطات أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 768 حالة.

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