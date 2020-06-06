كندا تسجل 51 وفاة و265 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم السبت تسجيل 51 وفاة و265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفاد بيان عن وكالة الصحة العامة بأن "العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 94.355 من 94.070 في 5 يونيو، كما ارتفع عدد الوفيات إلى7703 من 7652 حالة سجلت قبلها بيوم".
وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أمس الجمعة، أن الحكومة الفدرالية الكندية سترصد 14 مليار دولار إضافية للمقاطعات والأقاليم، من أجل اتخاذ تدابير مواجهة فيروس كورونا.
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