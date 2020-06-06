878 إصابة و21 وفاة جديدة بكورونا فى تركيا

سجلت الصحة التركية 21 وفاة و878 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقترب إجمالي الإصابات في البلاد من 170 ألف حالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت الوزارة أن عدد حالات الشفاء بلغ 135322 حالة، بعد تسجيل 1922 حالة شفاء جديدة.
وأشارت إلى أن نسبة الشفاء بين مرضى كورونا بلغت 80%، مضيفة أن قسمًا كبيرًا من المصابين يقضون فترة علاجهم فيالمنزل دون أن تظهر عليهم أعراض المرض.
ومقارنة مع الأرقام المعلنة أمس الجمعة، شهد المعدل اليومي للإصابات انخفاضًا بواقع 52 حالة، حيث سجلت البلاد أمس 930 إصابة جديدة، مقابل 878 اليوم.
أما الوفيات، فكانت الجمعة عند 18 حالة، مقابل 21 اليوم.
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