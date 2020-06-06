الجيش الباكستاني يسقط طائرة تجسس هندية

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، إسقاط طائرة تجسس هندية مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي للبلاد في قطاع خانجار الواقع على الخط الفاصل في كشمير، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأوضح الجيش في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الطائرة انتهكت المجال الجوي الباكستاني وكانت تقوم بمهمة تجسس.
وذكر أن الطائرة الهندية وهي طائرة مراقبةصغيرة، حلقت مسافة 500 متر فوق الأراضى الباكستانية، في انتهاك للاتفاق الجوي بين الجانبين.
ووصفت القوات الباكستانية الأمر بأنه "استفزازي" و"عمل عدواني صارخ".
وتعد هذه ثامن طائرة تجسس هندية يسقطها الجيش الباكستاني هذا العام، حسب البيان.
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