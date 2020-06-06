بعد انهيار حفتر... مصر تعلن مبادرة جديدة بشأن ليبيا

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت عن مبادرة جديدة بشأن ليبيا، وبجانبه خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، تتضمن تشكيل مجلس رئاسي منتخب ووقف إطلاق النار اعتبارا من الثامن من يونيو حزيران.

وقال السيسي في القاهرة بحضور عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا أيضا إن الاتفاق يشمل تجديد الدعوة لاستئناف المفاوضات في جنيف وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.

ولا توجد سلطة مركزية مستقرة في ليبيا منذ قيام معارضين مسلحين مدعومين من حلف شمال الأطلسي بإسقاط معمر القذافي عام 2011. ويوجد في ليبيا منذ أكثر من خمس سنوات برلمانان وحكومتان متنافستان في الشرق والغرب بينما تسيطر على الشوارع جماعات مسلحة غالبا.

وتأتي مبادرة السيسي بعد الانهيار المفاجئ لهجوم بدأته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) منذ 14 شهرا للسيطرة على العاصمة طرابلس.

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وخسرت قوات حفتر بعد هذا التقهقر كثيرا من المكاسب التي حققتها في العام الماضي عندما زحفت في اتجاه طرابلس. ومن شأن ذلك مد سيطرة حكومة الوفاق الوطني المنافسة إلى معظم شمال غرب ليبيا.

وما زال حفتر والجماعات المتحالفة معه يسيطرون على شرق ليبيا والكثير من جنوب البلاد ومعظم حقول النفط الليبية.

وقدمت مصر والإمارات وروسيا الدعم لحفتر، لكن حكومة الوفاق الوطني لقيت دعما عسكريا تركيا كبيرا في الشهور الأخيرة.

رويترز

