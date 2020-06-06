كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة السكرتير الصحفي للرئيس الكازاخستاني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بيريك والي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " أصدقائي الأعزاء، لسوء الحظ، أريد أن أبلغكم أن الاختبار الأخير للكشف عن الفيروس التاجي أظهر نتيجة إيجابية، على الرغم من اتخاذي جميع التدابير الوقائية".
وأوضح: أن حالته الصحية مستقرة الآن ويخضع للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفى، مضيفاً "أريد أن أقول أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يواصل العمل وفقًا للجدول الزمني. لا شيء يهدد صحته".
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الكازاخستانية قد أعلنت اليوم، في بيان لها، عن تسجيل 199 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصبح إجمالي الإصابات 12511 حالة، في حين تم تسجيل 6903 حالات شفاء و52 حالة وفاة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,917 مليون إصابة، بينهم أكثر من 400 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,385 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.