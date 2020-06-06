كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة السكرتير الصحفي للرئيس الكازاخستاني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بيريك والي،

أعلنالسكرتير الصحفي للرئيس الكازاخستاني، مساء اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19.

وقال بيريك والي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " أصدقائي الأعزاء، لسوء الحظ، أريد أن أبلغكم أن الاختبار الأخير للكشف عن الفيروس التاجي أظهر نتيجة إيجابية، على الرغم من اتخاذي جميع التدابير الوقائية".

وأوضح: أن حالته الصحية مستقرة الآن ويخضع للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفى، مضيفاً "أريد أن أقول أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يواصل العمل وفقًا للجدول الزمني. لا شيء يهدد صحته".

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الكازاخستانية قد أعلنت اليوم، في بيان لها، عن تسجيل 199 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصبح إجمالي الإصابات 12511 حالة، في حين تم تسجيل 6903 حالات شفاء و52 حالة وفاة.