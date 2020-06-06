كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كندا تسجل 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات الكندية، اليوم السبت، عن تسجيل 51 وفاة و265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وكالة الصحة العامة: أن "العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 94,355، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 7703".
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، قد أعلن أمس الجمعة، أن الحكومة الفدرالية الكندية سترصد 14 مليار دولار إضافية للمقاطعات والأقاليم، من أجل اتخاذ تدابير مواجهة فيروس كورونا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,917 مليون إصابة، بينهم أكثر من 400 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,385 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.