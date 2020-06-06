كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كندا تسجل 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الكندية، اليوم السبت، عن تسجيل 51 وفاة و265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الصحة العامة: أن "العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 94,355، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 7703".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، قد أعلن أمس الجمعة، أن الحكومة الفدرالية الكندية سترصد 14 مليار دولار إضافية للمقاطعات والأقاليم، من أجل اتخاذ تدابير مواجهة فيروس كورونا.