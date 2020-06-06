كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قائمة الدول الداعمة لـ "إعلان القاهرة" لحل الأزمة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت عدة دول تأييدها لمبادرة "إعلان القاهرة"، التي قادمتها مصر لحل الأزمة في ليبيا، وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ووافق عليها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

قائمة الدول الداعمة لإعلان القاهرة لحل الأزمة في ليبيا

1- الولايات المتحدة الأمريكية

رحبت وزارة الخارجية الأميركية، بالجهود المصرية لحل الأزمة في ليبيا مؤكدة على دعمها وقف إطلاق النار، وضرورة عودة عودة الأطراف إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

2- روسيا

أعلنت السفارة الروسية لدى القاهرة، بترحيبها بالمبادرة التي تساهم بشكل كبير في حل الأزمة في ليبيا، مؤكدة دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.

3- السعودية

رحبت السعودية بجهود مصر الهادفة لحل الأزمة الليبية وتأييدها لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وأكدت المملكة ترحيبها بكافة الجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي داعية الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة.

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4- فرنسا

هنأ وزير الشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، مصر على الجهود التي بذلتها بشأن الملف الليبي، مرحبا بالنتائج التي تحققت اليوم التي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.