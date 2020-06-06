كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق تقرر تمديد حظر التجول الكامل لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات العراقية، مساء اليوم السبت، تمديد حظر التجول الكامل لمدة أسبوع، ابتداء من يوم غد الأحد وإلى يوم السبت المقبل مع تشديد التطبيق بصورة دقيقة؛ للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقررت اللحنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في ختام اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فرض حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً حتى الخامسة صباحا بدءاً من منتصف الأسبوع المقبل، مع فرض حظر التجوال الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة أثناء أيام وساعات الحظر.

كما تقرر "منع التجمعات بأشكالها كافة، واستمرار غلق المطاعم عدا خدمة التوصيل، قاعات المناسبات، المتنزهات، المقاهي، دور السينما، المولات، القاعات الرياضية، معاهد التدريس الخصوصي، عيادات الأطباء الخاصة، المسابح، المحال، باستثناء محال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر والأفران والصيدليات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 11098 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 318 حالة وفاة.

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