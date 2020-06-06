كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طبرق تدعم الجيش الليبي ضد غزو تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة طبرق الليبية، دعمهم للجيش الوطني الليبي ورفضهم للغزو التركي، فبحسب بيان صادر عن عمد ومشايخ طبرق أعلن الجميع تأييدهم كافة الخطوات التي تتخذها القوات المسلحة كما أعلنوا أن دعم الجيش الليبي من المسلمات التي لا يمكن التنازل عنها.

وطالب البيان الجيش باستمرار "الحرب المقدسة" في مواجهة الاحتلال التركي وعدوان المرتزقة والإرهابيين حتى تحرير كامل التراب الليبي، وطالب نشطاء طبرق جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي باتخاذ إجراءات صارمة تجاه التدخل التركي السافر، نقلاً عن منصة "مداد نيوز".