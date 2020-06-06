شاهد.. البحسني يعرب عن شكره لتفاعل مؤسستي صلة واستجابة

السبت 6 يونيو 2020

ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، مع قيادة مؤسستي صلة للتنمية واستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية، تنظيم حملة إغاثية واسعة للمتضررين من كوارث السيول بمديرية حجر.



وقدّم المحافظ خلال الاجتماع شرحاً، للمدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، علي باشماخ، ورئيس مؤسسة استجابة شوقي باعظيم، حول الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول بمديرية حجر والمديريات الغربية، والدمار الواسع والتخريب الذي طال البنية التحتية وخاصة الطرق ومشاريع المياه والزراعة، إضافة إلى تضرر مئات الأسر في الممتلكات الخاصة.

وأعرب المحافظ عن شكره لتفاعل مؤسستي صلة واستجابة، وكذا العديد من المبادرات الشخصية والجماعية، معرباً عن أمله في مشاركة منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لمساندة جهود السلطة المحلية للتغلب على الأضرار وإغاثة المتضررين والمنكوبين في مديريات حجر ويبعث وبروم ميفع.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، علي باشماخ، أن هذه الحملة تأتي تلبية لنداء محافظ حضرموت لإغاثة المواطنين في مديرية حجر جراء كارثة السيول.

مشيراً الى أن الحملة تشمل توزيع سلل غذائية لمدة ثلاثة أشهر وتوزيع اللحوم ومياه الشرب والمساعدات النقدية، فضلاً عن صيانة مشاريع المياه ورش المستنقعات لمنع تكاثر نواقل الأمراض والأوبئة، إضافة إلى ترميم البيوت المتضررة وشق الطرقات.

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من جهته، أشاد رئيس مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية، شوقي باعظيم، بالتسهيلات التي تقدمها السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة، لمنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامجها ومشاريعها الاغاثية والانسانية.

وأشار إلى ان حملة الإغاثة التي ستمولها مؤسستي صلة واستجابة سينفذها عدد من الشركاء التنفيذيون هم مؤسستي قيم وألطاف للتنمية وجمعية الأرياف الخيرية.