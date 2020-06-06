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عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره المصري المستجدات الإقليمية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 6 يونيو 2020

في إطار التشاور والتنسيق المستمر تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، خلال اتصال هاتفي اليوم، وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وثمن الجهود المباركة والحثيثة التي قامت بها جمهورية مصر العربية التي أثمرت عن "إعلان القاهرة"، الذي يسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتعزيز فرص الحل السياسي في ليبيا.

 

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وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الامارات حريصة على إنهاء الاقتتال في ليبيا الشقيقة فورا وترى أن المبادرة المصرية تمثل بارقة أمل لتحقيق هذا الهدف، ودعا إلى استجابة حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي للمبادرة المصرية.

 

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار العالم العربي، مطالبا بالحد من التدخلات الاقليمية في الشؤون العربية.

 

وأشاد بمستوى التنسيق والتشاور مع جمهورية مصر العربية للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، مثمنا الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار و السلام في المنطقة.

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