مصر تصدر كشف حساب الـ100 يوم من فيروس كورونا

السبت 6 يونيو 2020

بينما تسعى مصر جاهدة إلى احتواء أزمة فيروس «كورونا»المستجد، رصد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي اليوم الجهود التي تبذلها السلطات للتخفيف من وطأة تداعيات الأزمة.



وأشار مدبولي في مقدمة تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى أنه «بينما كانت الحكومة تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت جائحة فيروس «كورونا» المستجد لتضرب دول العالم كله، مسببة مشكلة صحية في البداية، تلاها تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية».

وتضمن التقرير أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس المستجد، خلال 100 يوم بعد أول ظهور للمرض في مصر.

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ولفت مدبولي إلى أن الحكومة حريصة، ومن قبل انتشار الجائحة، على النهوض بجودة خدمات القطاع الصحي المقدمة للمصريين على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن «الحفاظ على صحة المصريين كان دائماً إحدى الأولويات على أجندة الحكومة، لذلك عملت منذ اندلاع الأزمة الحالية على وضع برنامج وقاية فعال منذ البداية، ورفع الوعي لدى المصريين للحد من الإصابة بالفيروس، هذا إلى جانب الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها للتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة بسبب الجائحة، بما يضمن توفير مستوى معيشة مناسب للمصريين».

واعتبر مدبولي أن التعاون الدولي هو الحل لتخطي التبعات الجسيمة للجائحة، مشيراً إلى أن مصر حريصة على تعزيز التعاون بين الشركاء في المجتمع الدولي بما يضمن فعالية الإجراءات التي تتخذها الدول لتخفيف حدة التداعيات السلبية على جوانب الحياة المختلفة.