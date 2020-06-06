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شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 72 وفاة و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 6 يونيو 2020
قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم "السبت" إن البلاد سجلت 72 حالة وفاة إضافية بمرض "كوفيد-19" مقابل 85 حالة في اليوم السابق بينما سجلت 270 حالة إصابة بالمرض انخفاضا من 518 في اليوم السابق.
وقالت الوكالة إن حصيلة الوفيات منذ ظهور الفيروس يوم 21 فبراير شباط بلغت 33846 حالة وهو رابع أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.
وانخفض عدد حاملي الفيروس المسجلين إلى 35877 شخصا من 36967 في اليوم السابق.
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