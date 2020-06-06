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لجنة الطوارئ تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا في تعز

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 6 يونيو 2020

أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز اليوم عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس  .

 

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وأوضح الناطق باسم اللجنة الدكتور احمد منصور انه تم فحص 20 حالة مشتبهة، ثبت إصابة 12 منها بالفيروس ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات في المحافظة الى 96 حالة، تماثل منها خمس حالات للشفاء وتوفيت 24 حالة.

 

وأشار الى ان عدد الحالات النشطة يبلغ 67 حالة تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة واشرافها

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