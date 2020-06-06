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شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئي عاجز عن إقرار الموازنة دون عائدات النفط والان مع التفاصيل
السبت 6 يونيو 2020
صورة ارشيفية
سلط تقرير إخباري، اليوم السبت، الضوء على أزمة تراجع الصادرات النفطية في إيران ومدى التأثير على موقف المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، وسط اضطراب إقرار الموازنة العامة في ظل فقدان عائدات النفط.
وجاء في التقرير المنشور على موقع ”إيران واير“ المعارض، أن ”خامنئي رفع في وقت سابق شعار الاقتصاد بدون نفط، في محاولة منه لاستيعاب صدمة تراجع دخل الصادرات النفطية على إيران، في ظل حظر تصدير النفط نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على طهران“.
ولفت إلى أن ”خامنئي عاد مرة أخرى وناقض شعاره المذكور، وذلك في ظل الحاجة الأساسية للمرشد والمؤسسات الخاضعة لإدارته المباشرة لعائدات النفط“، مؤكدًا أن ”خامنئي بدون النفط عاجز عن إقرار موازنة الدولة الإيرانية“.
ورأى أن ”فاتورة القمع والتوترات الداخلية في إيران أفقدت خامنئي القدرة على مواصلة دفعها، فضلا عن مغامرات النظام الإيراني في المنطقة وعلى المستوى الدولي، إذ ربما يعمل خامنئي على جر إيران إلى حافة حرب أهلية واضطرابات داخلية كاملة، في ظل عجزه عن الحفاظ على الأوضاع لصالحه“.
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