الأردن تعلن عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 6 يونيو 2020

أعلن الأردن، السبت، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي المصابين لديه إلى 795 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الأردنية أن 10 حالات من الإصابات الجديدة غير محليّة، وحالة واحدة محليّة.

وأوضحت أن 9 إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري؛ منهم 3 أردنيين، و6 من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

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كما أشارت إلى حالة لأردني قادم من كازاخستان يقيم في أحد فنادق الحجر، فضلا عن حالة مخالطة لأحد المصابين في محافظة العاصمة.

وسجل الأردن 15 حالة شفاء جديدة من كورونا، منها 10 في مستشفى الأمير حمزة، و5 في مستشفى الملكة علياء.

وتمّ إجراء 4090 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 217905 فحوصات.