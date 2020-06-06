الإمارات تسجل 626 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 724 حالة

السبت 6 يونيو 2020

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وشفاء 724 حالة أخرى وذلك في الإحاطة الإعلامية اليومية التي تقدمها الحكومة .



وأوضحت المتحدثة باسم حكومة الإمارات، آمنة الضحاك، اليوم السبت، إجمالي الفحوصات التي أجريت في الدولة تجاوزت 2.5 مليون فحص، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة 38,268 حالة، وأرتفعت حالات الشفاء إلى 21,061 حالة .

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وأضافت أنه جرى تسجيل حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات في الدولة إلى 275 حالة، فيما بلغ عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 والتي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 16,932حالة.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك ان حكومة الإمارات مستمرة في بذل الجهود لحماية جميع المواطنين والمقيمين، واعتماد سلسلة من القرارات للتخفيف على مختلف القطاعات المحورية